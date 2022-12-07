Ayetullah Sistani, BM heyetini kabul etti

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti." ifadesine yer verildi.

Görüşme sırasında Ayetullah Sistani, barış içinde bir arada yaşamak, şiddet ve nefreti reddetmek için ortak çabaların önemini vurguladı.

Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Moratinos'a görevini yerine getirmesinde başarılar diledi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e selamlarını iletti.

Görüşmede BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert da hazır bulundu.

Ayetullah Sistani’yi Necef’teki evinde ziyaret eden UNAMI Başkanı Plasschaert düzenlediği basın toplantısında, görüşmeyi "büyük bir olay" olarak nitelendirdi.

Görüşmede, Irak’taki bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşama vurgu yapıldığını belirten UNAMI Başkanı, Ayetullah Sistani’yle herhangi bir siyasi konuyu görüşmediklerini söyledi.

Plasschaert, iki tarafın da Iraklı Şiilerin dini merciinin ülkedeki bileşenler arasındaki birlikte yaşam üzerindeki rolüne vurgu yaptıklarını ifade etti.