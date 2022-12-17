İran sınır muhafızları sürat teknesiyle donatılanacak

İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Celal Setare bugün Buşehr eyaletinde sınır muhafızlarına hitaben yaptığı konuşmada, "ABD ile bölgedeki ortakları, İslami düzeni zayıflatmaya ve vatandaşar ile yetkililer arasında ihtilaf yaratmaya çalışıyor. Ancak İran milletinin uyanıklığı ve basireti ile bu planlar suya düşecek" dedi.

Tuğgeneral Setare, İran'ın çeşitli bilimsel, teknolojik, nükleer, savunma ve tıp alanlarında birçok ilerlemeler kaydederek düşmanların kızmasına sebep olduğunu söyledi.

Sınır Muhafızlarının sınırları koruma yönündeki çabalarına değinen Tuğgeneral Setare, sınır muhafızlarının yakın gelecekte sürat teknesiyle donatılacağını duyurdu.

