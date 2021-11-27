İran'dan yerli denizaltı "Besat" açıklaması

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, 28 Kasım Deniz Kuvvetleri günü münasebetiyle basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Amiral İrani, Deniz Kuvvetleri günü dolayısıyla yeni savunma teçhizatının tanıtılacağını söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin elde ettiği yeni kazanımlarını görücüye sunmak için bir sergi açılacağını belirten Amiral İrani, “Denizde etkin bir varlığa sahip olan İran Deniz Kuvvetleri tüm denklemleri bozmayı başarmıştır. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin yetki ve kabiliyeti herkes için açıktır” dedi.

Amiral İrani, deniz kuvvetlerinin teçhizat üretme kabiliyeti ile ilgili olarak, "Her türlü teçhizatı üretebiliriz ve bu doğrultuda yakında ‘Besat’ adlı ağır denizaltının inşa süreci başlayacak ve yakında görücüye çıkarılacak.” ifadesini kullandı.

Savunma alanında İran’a yaptırım uygulanıp veya uygulanmamasının anlamsız olduğunu ifade eden Amiral İrani, “Ülkemiz her türlü gemi, denizaltı ve her türlü gelişmiş savunma teçhizatını üretebildiği için yaptırımların bir anlamı kalmaz. Düşmanın sağlık alanına ve halkın temel ihtiyaçlarına yaptırım uygulaması, onun çaresizliğini gösteriyor” ifadelerinde bulundu.