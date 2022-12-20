Devrim Lideri, Şah Çerağ şehitlerinin aileleri ile bir araya geldi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 26 Ekim'de Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerini bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde kabul etti.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Şah Çırağ ziyaretçilerine yönelik terör eylemini diğer terör eylemlerinden farklı görerek, bu olayla düşmanların skandalını ikiye katlandığını söyledi.

Ayetullah Hamanei bu olayın faillerinin yanında, IŞİD terör örgütünün ana destekçileri ve yaratıcılarının da bu cinayete ortak olduğunu ifade etti.

İran'ın Şiraz kentinde 26 Ekim'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.