Ayetullah Hamanei, Kültür Konseyi üyelerini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Kültür Devrimi Yüksek Konseyi üyeleri ile götüştü.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin ana görevinin ülkenin bilimsel ve kültürel yapısını düzelteme olduğunu belirterek, konseyin kültür alanındaki zaafları doğru bir şekilde tespit ettikten sonra sorunların giderilmesi için bilimsel çözümler bulması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, İslam Devrimi'nden sonra İslami değerlerin yanlış kültürel düşüncelerin yerini tuttuğuna dikkat çekerek, devrimin siyasi, kültürel ve sosyal alanlar ile insanların zihnine hakim olan yanlış algıları değiştirdiğini kaydetti.

Bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemine değinen İslam Devrimi Lideri, son dönemde bilim ve teknoloji alanlarında kaydedilen ilerlemenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, ülkenin bilim alanında dünyanın gerisinde kalmaması için üniversiteler, bilim ve araştırma merkezleri ile ilgili kurumların bilimsel ilerlemeyi ön planda tutması gerektiğini belirtti.