Çin, iki ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldı

Çin Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başdanışmanı Miles Maochun Yu ile Kongre-Yürütme Çin Komisyonu (CEEC) Müsteşar Yardımcısı Todd Stein'e yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kapsamında iki yetkilinin Çin'deki mal varlıkları dondurulurken kendilerinin ve aile bireylerinin ülkeye girmesi, Çin vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle para transferi yapması yasaklandı.

Çin doğumlu askeri tarih profesörü Yu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Washington'ın Çin'e karşı politikasının yeniden şekillendirilmesine öncülük eden isimlerden olmuştu.

Stein ise Çin'deki insan hakları ve hukuk devleti alanındaki gelişmeleri izleyerek yıllık raporlar hazırlayan komisyonda sorumluluk üstlenmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Aralık'ta, 2016-2021 yıllarında Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Parti Sekreterliği yapan Vu Yingcie ile 2018'den beri bölgenin polis şefi olan Cang Hongbo'ya, bölgedeki insan hakları ihlallerindeki sorumlulukları nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

İki yetkilinin ABD'deki mal varlıkları dondurulurken Amerikan vatandaşları ile para transferinde bulunması yasaklanmıştı.

Kaynak: Sputnik