İran'da kargaşa çıkaranlar yenildiklerine itiraf ediyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, son 3 ayda ülkede yaşanan gelişmelere değinerek, İran milletinin tehlikeli bir fitneden muzaffer geçtiğini ve emperyalizmin utanç verici bir şekilde yenildiğini ifade etti.

Hüccetül İslam Aliekberi, "Bu fitneyi çıkaranların düşünce odalarından yenildiklerine itiraf ettiklerine dair heberler geliyor" dedi