  1. İran
23 Ara 2022 15:22

İran'da kargaşa çıkaranlar yenildiklerine itiraf ediyor

İran'da kargaşa çıkaranlar yenildiklerine itiraf ediyor

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, "İran'da kargaşa çıkaranların düşünce odalarından yenildiklerine itiraf ettiklerine dair heberler geliyor" dedi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, son 3 ayda ülkede yaşanan gelişmelere değinerek, İran milletinin tehlikeli bir fitneden muzaffer geçtiğini ve emperyalizmin utanç verici bir şekilde yenildiğini ifade etti.

Hüccetül İslam Aliekberi, "Bu fitneyi çıkaranların düşünce odalarından yenildiklerine itiraf ettiklerine dair heberler geliyor" dedi

News Code 1906602

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