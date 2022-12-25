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25 Ara 2022 13:55

Kuzey Kıbrıs halkı sandık başında

Kuzey Kıbrıs halkı sandık başında

Kuzey Kıbrıs'ta 'Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi' için oy kullanma işlemi ülke genelindeki 768 sandıkta saat 08.00 itibarıyla (TSİ 09.00) başladı.

Türk medyasına göre, yerel seçimlerde 208 bin 236 kayıtlı seçmen, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

Saat 18.00'e kadar sürecek oy kullanma işleminin ardından belediye başkanlığı öncelikli olmak şartıyla oy sayımına başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 768 sandıkta oy kullanacak seçmenler, 18 belediye başkanlığı için 6'sı kadın olmak üzere 67 aday arasından seçim yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde Şehit Tuncer İlkokulu’nda 149 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yerel yönetim seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar.” dedi.

News Code 1906636

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