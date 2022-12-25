Kuzey Kıbrıs halkı sandık başında

Türk medyasına göre, yerel seçimlerde 208 bin 236 kayıtlı seçmen, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

Saat 18.00'e kadar sürecek oy kullanma işleminin ardından belediye başkanlığı öncelikli olmak şartıyla oy sayımına başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 768 sandıkta oy kullanacak seçmenler, 18 belediye başkanlığı için 6'sı kadın olmak üzere 67 aday arasından seçim yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde Şehit Tuncer İlkokulu’nda 149 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yerel yönetim seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “İnşallah yüksek bir katılımla vatandaşlarımız ülke genelinde iradelerini sandığa yansıtırlar.” dedi.