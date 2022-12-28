Suriye'den ABD’nin Ukrayna politikasına eleştiri

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığı üzere Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Mikdad, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki durumu uzatmaya yönelik politikasını kınadı.

Görüşmeye ilişkin bilgi aktarılan haberde, iki bakanın telefon görüşmesi sırasında ‘ikili ilişkileri ve her iki ülke halkının ve yönetiminin arzuları düzeyine ulaşmak için söz konusu ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını, ayrıca Batılı ülkelerin politikaların ve uygulamalarının dünyaya karşı yarattığı zorlukların boyutlarını’ tartıştı.

SANA’nın alıntıladığı bakanlığın açıklamasında, “Mikdad, Suriye'nin Batı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik kampanyalarını ve ulusal güvenliğini baltalama girişimlerini kınadığını vurguladı. Bakan Mikdad ayrıca ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki çatışmayı kendi bencil çıkarları doğrultusunda uzatma politikasını da kınadı” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Sputnik