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22 Ara 2022 09:45

Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu

Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu

Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen Siyonist Rejim güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Siyonist Rejim güçleri, Nablus'taki "Yusuf Makamı" adlı yere gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin girişini güvence altına almak amacıyla baskın yaptı.

Baskına karşı çıkan Filistinli gençlere Siyonist güçler, yoğun göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları, gerçek ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
Kullanılan yoğun gaz nedeniyle 19 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Baskında gerçek mermilerle açılan ateş sonucu Filistinli Derağime şehit olurken, 4 Filistinli yaralandı.

News Code 1906584

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