Batı Şeria'da bir Filistinli şehit oldu

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Siyonist Rejim güçleri, Nablus'taki "Yusuf Makamı" adlı yere gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin girişini güvence altına almak amacıyla baskın yaptı.
Baskına karşı çıkan Filistinli gençlere Siyonist güçler, yoğun göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları, gerçek ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
Kullanılan yoğun gaz nedeniyle 19 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.
Baskında gerçek mermilerle açılan ateş sonucu Filistinli Derağime şehit olurken, 4 Filistinli yaralandı.
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