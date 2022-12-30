Binlerce Filistinli sabah namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

Binlerce Filistinli bugün (30 Aralık Cuma) “Büyük Fecir” çağrısına kulak vererek sabah namazını Mescid-i Aksa’da ve İbrahim El-Halil Camii’nde kıldı.

Kudüs’ün, 1948’de işgal edilen toprakların ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinden Filistinliler sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Sabah namazından sonra yüzlerce kişinin Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladığı, Mescid-i Aksa’nın avlusunda Kur’an-ı Kerim okuma ve zikir halkaları oluşturulduğu belirtildi.

El-Halil kentinde de binlerce Filistinli sabah namazı için İbrahim El-Halil Camii’ne koşarak, yahudileştirme girişimlerine ve işgal yönetiminin planlarına karşı koymanın tek yolunun camide nöbet tutmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi