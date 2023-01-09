İran ve Irak arasında 'sınır güvenliği' görüşmesi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra sınır güvenliği konusunun ele alındığı belirtildi.

Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın medya ofisinden yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci bugün İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Al-ı Kazımi’yi makamında kabul etti” ifadesi kullanıldı.

El-Araci, İran büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Bağdat ve Tahran arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar karşılıklı ilişkilerin iki komşu ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmenin yollarını görüştü.