İran-Suriye ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Emir Abdullahiyan, "İran ve Suriye arasındaki işbirliğinin bölgedeki istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması için önemlidir" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomi ilişkileri hakkında Emir Abdullahiyan, "Tahran ve Şam arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda özellikle ekonomik alanında artırılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Suriyeli yetkili de Şehit General Kasım Süleymani'nin terörle mücadelede gösterdiği büyük rolünü takdir etti.

Susan ayrıca İran'ın terörle mücadelede Suriye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.