İran, Lübnan'a desteğini güçlü bir şekilde sürdürecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam üst düzey bir heyetin eşliğinde Beyrut'a gitti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lübnan ziyaretinin amaçlarını anlattı.

Lübnan Dışişleri Bakanı'nın davetine icabetle Beyrut'u ziyaret ettiğini belirten Emir Abdullahiyan, bu ziyaret sırasında ikili ilişklerle bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Lübnan halkını, hükümetini, ordusunu ve direnişini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Emir Abdullahiyan, "Lübnan'daki tüm siyasi akımları cumhurbaşkanını seçmek ve siyasi süreci tamamlamak için diyalog yoluyla bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Roya Fereydouni