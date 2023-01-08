Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan telefon diplomasisi

Ayrı ayrı gerçekleştirilen bu telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede ilerlediğini belirterek İran'ın ortak ekonomi komisyonu düzenlemeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Cezayir Cumhurbaşkanına ileten Emir Abdullahiyan Cezayirli mevkidaşını İran'ı ziyaret etmeye davet etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abullahiyan Siyonist Rejim'in Mescid-ı Aksa'ya saygısızlığını ve Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun dini kutsallıklara hakaret etmesini kınayarak, dini değerlere ve kutsal yerlere yönelik saldırgan eylemleri durdurmak için etkili bir yasal ve uluslararası mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da, Siyonist Rejimin ve Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun saygısızlığını kınayarak, bu eylemlerle başa çıkmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere uluslararası forumlarda İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yakın gelecekte İran'ın ziyaret etmeye hazır olduğunu belirten Ramtan Lamamrave ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı ülkesini ziyaret etmeye davet etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca Venezuela'nın yeni Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto ile telefon görüşmesinde, Venezuela'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı kendisini tebrik etti.

Emir Abdullahiyan, iki tarafın işbirliği ve çabalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da gelişmesine tanık olmasını temenni etti.

İran ve Venezuela'yı uluslararası arenada iki önemli ortak olarak gören Yvan Gil Pinto, iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunun başarılı bir şekilde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.