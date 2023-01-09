Emir Abdullahiyan Suriyeli ve Türkmen mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile Suriyeli mevkidaşı arasında yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkilerle Suriye'deki ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İranlı ve Suriyeli bakan iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ikili ilişkileri daha da artmaktan yana olduğunu vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye'de terörizmle mücadelede yapıcı rolü ve bu ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin çözülmesine sağladığı katkılardan dolayı İran'ı takdir etti ve İran'ın her türlü siyasi girişimde rol oynamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Türkmenistan dışişleri bakanları arasında yapılan telefon görüşmesinde de iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde iki tarafın çabaları ve işbirliğiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla artması umudunu dile getirdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.