Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Reisi’ye güven mektubu

Malezya Büyükelçisi Hayri Bin Ömer, Rusya Büyükelçisi Aleksey Dedov, Venezuela Büyükelçisi José Rafael Silva Aponte ve Mali Büyükelçisi Muhammad Maïga, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubu sundu.

Malezya Büyükelçisi güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Reisi, Malezya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Hayri Bin Ömer'i kabul etti. Kabulde Büyükelçi Bin Ömer, Reisi'ye güven mektubu sundu.

Güven mektubu takdim töreninde Reisi, İran ve Malezya arasındaki ilişkilerin özellikle İslam Devrimi'nden sonra geliştirildiğini belirterek,"İran hükümetinin önceliği Müslüman ülkelerle ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri derinleştirmek ve geliştirmektir" dedi.

Yaptırımlara ve tehditlere rağmen İran'ın gelişme ve ilerleme yolunda büyük adımların attığını dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi "İki ülkedeki mevcut büyük kapasiteler dikkate alındığında, bu kapasitelerin İran ile Malezya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kullanılacağını umuyorum" ifadesini kullandı.

Malezya'nın yeni Tahran Büyükelçisi ise "Ticaret, yatırım, eğitim, bilim, teknoloji ve turizm, İran ile Malezya arasındaki ilişkilerin gelişmesine temel oluşturabilecek alanlar arasında yer alıyor" açıklamasını yaptı.

Reisi: İran-Rusya ilişkileri stratejiktir

Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra Rusya Büyükelçisi Aleksey Dedov'u kabul etti. Kabulde, yeni Rus Büyükelçi Dedov Reisi'ye güven mektubu sundu.

Reisi, Aleksey Dedov ile yaptığı görüşmede, İran ile Rusya arasındaki mevcut iyi ilişkilere işaret ederek, iki ülke arasındaki stratejik ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Dedov ise iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yaptırım politikasını izleyen Batı ülkelerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.