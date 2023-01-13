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13 Oca 2023 09:56

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Türkiye'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Türkiye'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiya resmi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'ye gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı bir açıklamada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu önümüzeki Salı günü Emir Abdullahiyan ile görüşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca "İran Cumhurbaşkanı Reisi de önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edebilir" dedi.

Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme hakkında da Çavuşoğlu, "Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir, henüz netleşen tarih yok" açıklamasında bulunu.

News Code 1907003

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