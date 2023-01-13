Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Türkiye'ye gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı bir açıklamada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu önümüzeki Salı günü Emir Abdullahiyan ile görüşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca "İran Cumhurbaşkanı Reisi de önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edebilir" dedi.

Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme hakkında da Çavuşoğlu, "Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir, henüz netleşen tarih yok" açıklamasında bulunu.