Hizbullah’tan Fransız Charlie Hebdo dergisine kınama

Konuya dair Lübnan Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada Fransa menşeli Charlie Hebdo adlı desginin çirkin eylemine sert tepki gösterildi.

Fransız derginin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye karşı hakaret eyleminin kınandığı açıklamada, "Tüm özgürlükseverler ile dünyanın onurlu insanlarından bu eylemi kınamalarını talep ediyoruz.

Fransız hükümetinden de bu eylemin faillerini cezalandırmasını istiyoruz; Çünkü bu eylem, bir ulusun kutsallıklarına ve onuruna yönelik saldırı niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Batı’nın ifade özgürlüğü iddialarını eleştiren Hibullah açıklamasında, “İfade özgürlüğü ile basın özgürlüğü teriminin arkasında saklanıldığını herkes biliyor ve Batılıların kendi çıkarlarına aykırı fikirlere sert bir şekilde müdahale ettiklerini görmüş olduk.” denildi.

Ayetullah Hamanei’nin dünyadaki en önde gelen İslami ve dini şahsiyet olduğu kaydedilen açıklamada, “İmam Hamanei sadece bir ülkenin büyük lideri değil, aynı zamanda bir ümmetin imamı ve on milyonlarca Müslüman insanın dini lideridir.” ifadesine ver verildi.