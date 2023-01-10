İranlı yetkiliden Fransa'ya 'çifte standart' tepkisi

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Marandi Twitter'den yaptığı paylaşımda, Fransa menşeli Charlie Hebdo dergisinin İran'a karşı aşağılayıcı eylemi ve Fransız yetkililerin bu dergiyi savunma yönündeki tutumunu eleştirdi.

Marandi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Fransa hükümeti İslam'a, İran kültürü ve İslami değerlere hakaret ederken ifade özgürlüğünü destekliyor. Ancak, İran ve İran'a bağlı tüm medyaya kuruluşlarına yaptırım uygulanırken ifade özgürlüğüne karşı çıkıyor."

