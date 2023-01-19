İran’dan Ermenistan’a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangın nedeniyle Ermenistan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Kenani, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.