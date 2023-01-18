İran'da ilan edilmemiş nükleer faaliyet ve tesis yoktur



İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Muhammed İslami İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak, "Bugün, ajansın kendisinin açıklamasına göre, İran'da beyan edilmemiş hiçbir nükleer faaliyet veya tesisin olmaığını açıkça ilan ediyoruz" dedi.

İslami, "Ajansla ilişkilerimiz devam ediyor. Sayın Grossi Tahran'ı ziyaret etmeye ve müzakereleri yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi. Bu ziyaretin planı ve hedefleri belirlenirse yapılacaktır" ifadesini kullandı.