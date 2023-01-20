Ermenistan ile çeşitli yönlerde işbirliği İran için önemlidir

Syunik’te gazetecilere konuşan İran'ın Erivan Büyükelçisi Abbas Badahşan Zohuri, İran- Ermenistan ilşkilerini değerlendirdi.

Ermenistan ile İran arasındaki üçüncü enerji nakil hattının inşası konusuyla ilgili "Maalesef üçüncü yüksek gerilim hattıyla ilgili sorunlar yaşandığını, daha önce çalışmaların epey geciktiğini söylemeliyim. Ancak günümüzde çalışmalar çok daha iyi ve hızlı ilerliyor." dedi.

Badahşan sözlerinin devamında "Ermenistan bizim için çok önemli bir komşu ve dost ülkedir. Ermenistan ile çeşitli yönlerde işbirliği bizim için çok önemlidir. Neyse ki, son zamanlarda iki ülke arasında gaz ve elektrik enerjisi değişimi konusunda bir anlaşmaya varıldı" ifadesini kullandı.

ArmenPress'e göre, Büyükelçi Badahşan, Ermenistan, İran ve Rusya arasındaki ortak işbirliğinin bölgede farklı yönlerde üçlü işbirliği açısından örnek olabileceğine de vurgu yaptı.