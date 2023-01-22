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22 Oca 2023 10:40

Türkiye'den İsveç'e sert tepki

Türkiye'den İsveç'e sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te PKK iltisaklı gruplarca düzenlenen gösteriye tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te PKK iltisaklı gruplarca düzenlenen gösteri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından düzenlenen eyleme tepki gösterildi.

"Bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu eylemin, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: NTV

News Code 1907205

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