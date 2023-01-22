Türkiye'den İsveç'e sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te PKK iltisaklı gruplarca düzenlenen gösteri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından düzenlenen eyleme tepki gösterildi.

"Bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu eylemin, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

Kaynak: NTV