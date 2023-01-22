Zeynebiye'den Stockholm'da Kur'an yakılmasına tepki

İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği yakınlarında Kur'an yakmasına tepkiler sürüyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren ve İslam mukaddesatına hakaret söz konusu olduğunda tepki vermekte gecikmeyen Zeynebiye hareketinin gençlik kollarının organize ettiği protesto gösterisine çok sayıda Ehli beyt aşığı katıldı.

Zeynebiye cami imamı Ehed Solhan'ın Kur'an tilavetiyle başlayan protesto gösterisinde Talan yaptığı konuşmada "Kur'an-ı Kerim Allah’ın nuru ve fıtratı üzere inmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim ilahi bir nur olduğu için hiç kimsenin gücü bunu söndürmeye yetmeyecektir. Bizler kitabımıza görevimizi bu şekliyle yerine getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Talan'ın ardından Zeynebiye gençlerinin okuduğu basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlıktan adaletten haktan hukuktan nutuk atanlar söz konusu İslam dini ve Müslümanlar olduğu zaman adeta bir canavar bir katil gibi sözlü ve fiziki saldırılarla İslam’ın mukaddeslerine ve İslam beldelerine saldırmaktan da geri durmamıştır. İslam coğrafyasını sözde demokrasi adı altında adeta kan gölüne çevirmiştir.

Son olarak İsveç'in aşırı sağcı lideri Rasmus Paludan, Stockholm şehrinde bulunan Türk elçiliğinde Kur'an-ı Kerim yakarak 2 milyar İslam dünyasının ayağa kalkmasına sebep olmuştur. Bizler de tüm Müslümanlar gibi kuranı kerim aşıkları olarak bu saldırıyı ve bu saldırı yapan alçak Rasmus Paludanı en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bizler İslam Peygamber ve Kuranı Kerim âşıkları olarak kanımızın son damlasına kadar bu saldırıların karşısında olacağımızı Halkalı Zeynebiye’den tüm dünyaya haykırıyoruz."

Protestoya katılan ve Kur'an'ı başlarının üstüne koyan cami cemaati ise "Kur’an canımız, feda olsun kanımız, Kuran'a uzanan eli keseriz, Allah'ın kitabı, Müslümanın baş tacı” sloganları attı.

Zeynebiye