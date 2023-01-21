İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretini iptal ettik

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Akar, İsveç’in, başkent Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlerle, Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirerek, “Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” dedi.