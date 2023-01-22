Türkiye'de 'Kur'an-a sahip çık' mitingi düzenlendi

Kültür Mahallesi 8 Mart Kadın Parkı yanında gerçekleştirilen mitinge, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, alimler, kanaat önderleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Halkın ellerinde Kur'an-ı Kerim ve tevhit bayraklarıyla geldiği mitingde, "İsveç şaşırma sabrımızı taşırma", "Çekin biz ellerinizi Kur'an'ımızdan", "Biz Kur'an hafızları ve muhafızlarıyız" pankartları açıldı.

Türkçe ve Kürdçe sloganlar ile sık sık tekbirlerin atıldığı mitingde, Özlem Ajans sanatçıları tarafından ilahiler seslendirildi.

Sunuculuğunu Mustafa Tufan'ın yaptığı etkinlik, Ömer Akgül hocanın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaynak: İLKHA