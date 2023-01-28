Hizbullah'tan Kudüs eylemine destek

Lübnan Hizbullah Hareketi dün akşam Kudüs'te işgalci siyonistlere yönelik gerçekleştirilen direniş eylemine desteğini dile getiren bir açıklama yaparak bu eylemin Cenin katliamına karşı hızlı, güçlü ve cesaretli bir cevap olduğunu vurguladı.

Hizbullah yaptığı açıklamada bu eylemin siyonist düşmanın burnunu yere sürttüğünü ve aslında onun güvenlik mekanizmasının ne kadar zayıf olduğunu açığa çıkardığını, bu yüzden onun yönetiminin de yerleşimcilerinin de kalplerine korku saldığını dile getirdi.

Hizbullah açıklamasında, siyonist düşmanı yenilgiye zorlamak ve Filistin halkını savunmak için bu halkla, onun bütün direniş hareketiyle ve onurlu mücahitleriyle tam bir dayanışma içinde olacağını hatırlattı.

Hizbullah Hareketi açıklamasında ayrıca Cenin katliamı karşısında sessiz kalmayı tercih eden bazı Batı ülkelerinin ve bu arada bazı Arap ülkelerinin sergilediği çiftçe standartçı tutumu ve zalimce tavırları kesin bir şekilde reddettiğini ve kınadığını dile getirdi.

Kudüs ahalisinden 21 yaşındaki Hayri Alkam, dün akşam Kudüs'ün kuzeyindeki Neve Yaakov yahudi yerleşim merkezinde bir sinagogun önünde gerçekleştirdiği eylemde en az 7 işgalciyi öldürüp, 12 işgalciyi yaraladıktan sonra işgal polisleri tarafından şehit edilmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi