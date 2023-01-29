Haşdi Şabi'den Filistin'e tam destek

Al Mayadeen TV kanalına göre, Filistin'deki gelişmeleri değerlendiren Haşdi Şabi lideri Falih el-Feyyad, Siyonis Rejim güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği suçları şiddetle kınadı.

Falih, Uluslararası toplumdan Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden saldırılarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Haşdi Şabi'inn Filistin'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini aktaran Falih, "Siyonist işgalciler hiçbir insani vicdan ve insan hakları ilkesine bağlı olmaksızın Filistinlilere karşı orantısız saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Sahaf da, rejim askerlerinin Cenin kampına düzenlediği saldırıyı kınayarak, Irak'ın Filistin meselesini desteklediğini açıklamıştı.

27 Ocak’ta Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail işgalci güçleri 9 kişiyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, şehitler arasında yaşlı bir kadının da bulunduğunu duyurdu. 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı.