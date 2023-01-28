Filistin direnişinden Türkiye'ye "Kudüs eylemi" tepkisi

Arap medyasına göre İslami Cihat Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'nin Kudüs'teki direniş eylemine dair tutumunu eleştirdi.

Filistin İslami Cihat Hareketi Resmi Sözcüsü Davud Şahab, "Cuma günü Kudüs'te yapılan eylemin Türkiye ve BAE dışişleri bakanlıkları tarafından kınanması her gün İsrail terörü ile katledilen Filistin halkına ihanettir." dedi.

Kudüs ahalisinden 21 yaşındaki Hayri Alkam, dün akşam Kudüs'ün kuzeyindeki Neve Yaakov yahudi yerleşim merkezinde bir sinagogun önünde gerçekleştirdiği eylemde en az 7 işgalciyi öldürüp, 12 işgalciyi yaraladıktan sonra işgal polisleri tarafından şehit edilmişti.