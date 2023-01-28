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28 Oca 2023 17:08

Filistin direnişinden Türkiye'ye "Kudüs eylemi" tepkisi

Filistin direnişinden Türkiye'ye "Kudüs eylemi" tepkisi

İslami Cihat Hareketi, Kudüs'teki direniş eylemini kınayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'ye tepki gösterdi.

Arap medyasına göre İslami Cihat Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'nin Kudüs'teki direniş eylemine dair tutumunu eleştirdi.

Filistin İslami Cihat Hareketi Resmi Sözcüsü Davud Şahab, "Cuma günü Kudüs'te yapılan eylemin Türkiye ve BAE dışişleri bakanlıkları tarafından kınanması her gün İsrail terörü ile katledilen Filistin halkına ihanettir." dedi.

Kudüs ahalisinden 21 yaşındaki Hayri Alkam, dün akşam Kudüs'ün kuzeyindeki Neve Yaakov yahudi yerleşim merkezinde bir sinagogun önünde gerçekleştirdiği eylemde en az 7 işgalciyi öldürüp, 12 işgalciyi yaraladıktan sonra işgal polisleri tarafından şehit edilmişti.

News Code 1907343

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