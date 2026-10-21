İran'ın küresel internet kablolarını kesmesi nasıl bir krize yol açar?

El Cezire'nin haberine göre, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz altı kablolarını hedef alma tehdidi, Arap ülkelerinde endişeleri artırıyor. Günlük yaşamın dijital iletişime giderek daha fazla bağımlı hale gelmesi nedeniyle, bu kabloların zarar görmesi İran'ın komşuları başta olmak üzere bölge ülkelerinde ciddi aksamalara yol açabilir. Uydu internetinin yaygınlaşmasına rağmen deniz altı kabloları, küresel internet altyapısının temel unsurları olmayı sürdürüyor.

Hürmüz Boğazı'nda Fars Körfezi'ni Kuveyt, Irak ve diğer bölge ülkelerine bağlayan yaklaşık yedi ana deniz altı kablosu bulunuyor. İran'ın tehdidinin bu kablolarla sınırlı kalmayabileceği, Yemen'deki güçlerle iş birliği halinde Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki kabloların da hedef alınabileceği belirtiliyor.

Küresel internet altyapısı risk altında

Deniz altı kabloları, ülkeler arasındaki veri trafiğinin büyük bölümünü taşıyor. Bazılarının saniyede 100 terabite ulaşan kapasitesi bulunurken, bu hatların zarar görmesi yalnızca kabloların geçtiği ülkeleri değil, bölgedeki veri merkezlerini ve bunlara bağlı dijital hizmetleri de etkileyebilir.

Kızıldeniz'de daha önce Güneydoğu Asya-Orta Doğu-Batı Avrupa 4 (SMW4), Hindistan-Orta Doğu-Batı Avrupa (IMEWE) ve Falcon kablolarında yaşanan kesintiler, bu tür hasarların bölgesel ve küresel internet trafiğinde ciddi aksamalara neden olabileceğini gösterdi.

Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyen alternatif kabloları bulunsa da yüksek miktarda veri taşıyan deniz altı hatlarının zarar görmesi, bölgedeki dijital hizmetleri ciddi biçimde aksatabilir.

Amazon, Microsoft ve sosyal medya platformları da etkilenebilir

Körfez ülkelerinde Amazon, Microsoft ve Huawei gibi şirketlere ait çok sayıda veri merkezi bulunuyor. Kabloların kesilmesi, bu merkezlere bağlı hizmetlerde yavaşlamaya veya kesintilere neden olabilir.

Bölgedeki veri merkezlerinden yararlanan Careem ve Didi gibi ulaşım uygulamalarının yanı sıra TikTok ve YouTube gibi platformlarda da içerik sunumu yavaşlayabilir. Sosyal medya ve diğer dijital iletişim hizmetlerinde de erişim sorunları yaşanabilir.