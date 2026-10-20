Tahran'da kritik görüşme: Galibaf ile Münir bir araya geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine değinen Galibaf, savaş ve müzakere süreçlerinde İran'ın yanında yer alan Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca İslamabad'da İran ile ABD arasında gerçekleştirilen müzakerelere değinen Galibaf şu ifadeleri kullandı: "Orada ABD Başkan Yardımcısına açıkça ifade ettim ki, ABD'nin İslam Devrimi öncesi ve sonrasında İran aleyhine yürüttüğü uzun süreli olumsuz eylemler geçmişi, bizi ABD'ye karşı en üst düzeyde güvensizlik durumuna sokmuştur. Şimdi de Trump yönetiminin İslamabad Anlaşması'nı ihlal etmesi ve kendisinin yinelenen tehditleri nedeniyle bu güvensizlik binası eskisinden daha da yükselmiştir."

Galibaf, yeni bir sözlerinin olmadığını vurgulayarak, ABD'nin New York'ta sunulan İran'ın yedi maddelik şartlarını yerine getirmedikçe Tahran'ın güvenini asla kazanamayacağını belirtti.

Savaş yanlısı olmadıklarını, ancak vatanı ve ulusal onuru savunmak için tam hazırlık durumunda bulunduklarını kaydeden Galibaf, "Tehditler ve askeri hareketlilikler İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik kararlarını etkileyemez. Yanlış hesaplamalar yaparak ve İran'a karşı savaş başlatarak bataklığa saplanan ABD'dir; şimdi oradan çıkış için gerekli adımları atması gereken de yine kendileridir." ifadelerini kullandı.



