İran Genelkurmay Başkanı'ndan ‘yeni saldırı’ uyarısı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ordunun insansız hava aracı (İHA) üretim hatlarından birindeki çalışmaları incelerken, İran ordusunun yeni İHA üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehit komutanları saygıyla anan Tümgeneral Abdullahi, “Bugün, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu’ndaki kıymetli silah arkadaşlarımın çabalarıyla faaliyet gösteren onlarca İHA üretim tesisinden birinde gördüklerim; hazır olma düzeyini, motivasyonu ve yeni yenilikleri ortaya koyuyor. Bunlar, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu unsurlardır” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, ordunun farklı ve çok sayıda İHA üretim hattı kurma yönündeki çalışmalarını takdir ederek, “Ordu uzmanlarının ürettiği ve geliştirdiği bu sistemler, önceki modellere kıyasla daha gelişmiş ve yeni kabiliyetlere sahip. Son iki savaşın deneyimlerinden de yararlanarak, gelecekte düşmanın saldırganlığına kesinlikle daha kararlı bir karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Düşmanların modern ve yeni teçhizata sahip olduğunu belirten Tümgeneral Abdullahi şunları kaydetti: “Gerektiğinde, son iki savaşta olduğu gibi, düşmana farklı yöntemler ve asimetrik teçhizatla karşılık vermeliyiz. Düşman yeniden bir hata yaparsa, pahalı ve gelişmiş sistemlerini geniş bir yelpazedeki ucuz fakat etkili teçhizatla etkisiz hâle getireceğiz. Bu durum düşman için rahatsız edici, endişe verici ve maliyetli olacaktır”

Tümgeneral Abdullahi, silahlı kuvvetlerin kendi kendine yeterlilik alanında önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, “Bu, Şehit Lider’in bizden istediği yoldur. Kendisi her zaman ilerlemeyi ve güçlü bir İran’ı destekledi, bunu sürekli vurguladı” dedi.

İran halkına ve silahlı kuvvetlerine yönelik mesajlarının açık olduğunu belirten Tümgeneral Abdullahi, “Aziz İran halkı ve ardından İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, bu ülkenin topraklarına ve İslam Devrimi’nin değerlerine yönelik her türlü güce ve saldırgana karşı, Şehit İmam’ın ve kıymetli liderimiz İmam Seyyid Mücteba Hamaney’in çizdiği yol doğrultusunda kararlı ve ciddi bir tutum sergileyecektir” ifadelerini kullandı.

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı, İran halkının ve silahlı kuvvetlerinin direniş ve dayanma iradesinin zarar görmediğini, aksine düşmanın suçları nedeniyle daha da güçlendiğini belirterek, “Büyük İran halkı, sabredip direndiğimiz takdirde Allah’ın bize nihai zaferi nasip edeceğini bilmektedir” diye konuştu.