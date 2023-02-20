Fas'ta İsrail'e desteğinden Carrefour'u boykot çağrıları

Hareket yaptığı açıklamada, söz konusu şirketi işgal rejimiyle suç ortaklığı yapmakla suçlayarak onu işgal edilmiş topraklardaki yatırımlarını çekmeye zorlamak amacıyla böyle bir boykot kararı aldıklarını dile getirdi.

Hareket tüm Faslılara ve Filistin halkının haklarına destek veren herkese bu boykota katılma çağrısı yaptı.

Hareket yaptığı açıklamada söz konusu şirketin daha önce yürütülen bir boykot neticesinde 8 Mart 2022 tarihinde Electra Consumer Product ile ve onun bir yan kuruluşu niteliğindeki Yenot Bitan ile yaptığı anlaşmayı dondurmak zorunda kaldığını hatırlattı. Bu şirketlerin ise her ikisinin de İsrail şirketi olduğunu ve Filistin halkının meşru haklarını çiğneyen önemli ihlallerde bulunduklarını dile getirdi.

Açıklamada Carrefour şirketinin Filistin'de açtığı dükkanlarda, gasp edilmiş topraklarda kurulu yahudi yerleşim merkezlerinin ürünlerini satmak suretiyle savaş suçu işlediğine dikkat çekildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi