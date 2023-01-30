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30 Oca 2023 10:17

Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'de!

Ukraynalı tankçılar eğitim için İngiltere'de!

Ukraynalı tankçılar Londra'nın Kiev'e vereceği Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitim almak için İngiltere'ye geldi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı tank mürettebatları, Challenger 2 tanklarının kullanımı ile ilgili eğitime katılmak üzere İngiltere'ye geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukraynalı tank mürettebatları eğitime başlamak üzere İngiltere'ye geldi. Birleşik Krallık, dünyadaki ortak ülkelerle paralel olarak Ukrayna'ya Challenger 2 tankları sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya 14 adet Challenger 2 tankı tedarik edeceğini ve Ukraynalı askerlere kullanımı ile ilgili eğitmeye başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: TimeTürk

News Code 1907378

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