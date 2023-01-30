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30 Oca 2023 15:06

Rusya'dan İran'daki savunma sanayi tesisine yönelik saldırıya kınama

Rusya'dan İran'daki savunma sanayi tesisine yönelik saldırıya kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, İran'ın İsfahan kentindeki savunma sanayi tesisine yönelik saldırıyı kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsfahan eyaletindeki savunma sanayi tesisine düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakin olmayan bir bölgede gerginliğin kontrolsüz şekilde artmasına yol açabilecek her türlü kışkırtıcı eylemi şiddetle kınıyoruz. Bu tür yıkıcı eylemlerin Orta Doğu'da barış ve istikrar için öngörülemeyen sonuçları olabilir. Bunu, hem cüretkar hareketi organize edenler hem onların destekçileri hem de İran'ı zayıflatmayı boşuna umut ederek bununla böbürlenenlerin anlaması gerekiyor."
 

News Code 1907391

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