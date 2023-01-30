Rusya'dan İran'daki savunma sanayi tesisine yönelik saldırıya kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsfahan eyaletindeki savunma sanayi tesisine düzenlenen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakin olmayan bir bölgede gerginliğin kontrolsüz şekilde artmasına yol açabilecek her türlü kışkırtıcı eylemi şiddetle kınıyoruz. Bu tür yıkıcı eylemlerin Orta Doğu'da barış ve istikrar için öngörülemeyen sonuçları olabilir. Bunu, hem cüretkar hareketi organize edenler hem onların destekçileri hem de İran'ı zayıflatmayı boşuna umut ederek bununla böbürlenenlerin anlaması gerekiyor."

