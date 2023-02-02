Araştırmalar, İsfahan'daki saldırıdan Siyonist rejimin sorumlu olduğunu gösteriyor

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Siyonist yetkililerin son iddialarına tepki olarak BM Güvenlik Konseyi başkanına gönderdiği mektupta, "Araştırmalar, İsfahan kentindeki savunma sanayi kompleksine yönelik terör saldırısından Siyonist rejimin sorumlu olduğunu gösteriyor. Bu rejimin eylemi uluslararası hukuka aykırıdır ve kınanmaktadır." dedi.

İrevani bu mektupta işgal rejimi başkanının 27 Ocak'ta NATO karargahında ve rejimin genelkurmay başkanının 16 Ocak'ta yaptığı iddialarına değinerek, onların İran'ın barışçıl nükleer tesisleri de dahil olmak üzere kritik altyapısına karşı güç kullanma tehdidine ve uluslararası hukuk ve BM antlaşması ihlallerine itiraz etti.

Siyonist Rejim başbakanının 31 Ocak'ta CNN'e verdiği röportajda yaptığı iddialarına ve bu rejimin İran'daki terör eyleminde parmağı olduğu itiraflarına atıfta bulunan İrevani, rejimin İran'a karşı işlenen tüm cinayet ve terör eylemlerinden sorumlu olması ve sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı.

İrevani ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu yerine getirmesini ve Siyonist yetkililerin iddialarını kınamasını istedi.