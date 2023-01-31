İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı" yarın TRT 2 ekranlarında olacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'de Şubat ayında İran sinemasını temsil eden filmler ekrana getirilecek.

Toplumsal travmalar, ilişkiler, ailelerin evlatlara maddi olmayan mirasları ve en çok düşünme üzerine harmanlanmış olan İran-Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı" da yarın saat 21.30'da TRT 2'de yayınlanacak.

Şubat ayı boyunca TRT 2 ekranlarında olacak diğer İran yapımı filmlerin listesi şu şekilde:

2 Şubat Perşembe saat 21.30: Kheilli Dour, Kheili Nazdik/ Yönetmen: Reza Mirkarimi

16 Şubat Perşembe saat 21.30: Ghasr-e Shirin / Yönetmen: Reza Mirkarimi

21 Şubat Salı saat 21.30: Rooz-haye Narenji / Yönetmen: Arash Lahooti

24 Şubat Cuma saat 21.30: Ghasideyeh Gave Sefid / Yönetmen: Maryam Moghadami Behtash Sanaeeha