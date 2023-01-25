Keşm Adası'ndaki 'Yıldızlar Vadisi'

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fars Körfezi'nde bulunan Keşm Adası, birçok turistik yeri ile görenleri hayrete düşürüyor. Bu turistik yerlerden biri de 'Yıldızlar Vadisi'dir.

İki milyondan fazla geçmişi olan bu vadi herkesi hayran bırakıyor.

Toprağın erozyona uğraması sonucu oluşan 'Yıldızlar Vadisi' Keşm Adası’nda doğanın ihtişamını gözler önüne seriyor.

Keşm Adası’nda yaşayan yerliler, bu vadinin binlerce yıl önce gökten bir yıldızın adaya kayması sonucu oluştuğuna inanıyor.

Keşm Adası jeoparkının bir kısmı olan Yıldızlar Vadisi, harika özellikler ve güzellikler ile Unesco Dünya Kültür Miras Listesine girmeyi başarmıştır. Yıldızlar Vadisi, doğal ve tarihi güzellikleri ile Ortadoğu’nun tek jeoparkı sayılıyor.