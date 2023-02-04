İran'da bugün "Babalar Günü"

Bugün hicri kameri takvime göre, 13 Recep. Ehl-i Beyt İmamlarından birincisi Hz. Ali'nin (a.s) kutlu viladet yıldönümü. Bu mübarek gün İslami İran’da "Babalar Günü" olarak kutlanmaktadır.

Hz. Ali Oniki İmamın ilkidir, aynı zamanda Hz.Muhammed’in (s.a.v) damadı ve amcasının oğludur. Hz.Ali Hicret’ten 23 yıl önce (Milâdi 598) Recep ayının 13. gününde Mekke’de, Kâ’be-i Muazzama’nın içinde dünyaya gelmişlerdir ve Kâ’be’nin içinde doğan tek kişidir. Baba ve anne tarafından Hâşimi soyundan gelmiştir.

Künyeleri ise “Ebü’l Hasan” ve “Ebû Türâb”dır. Hz.Muhammed kendilerine, toprağın babası anlamına gelen “Ebû Türâb” künyesini vermişlerdi. Bu yüzden, bu künyeyi çok severlerdi.

Hz. Ali 6 yaşında iken Peygamberimiz (s.a.v) onu kendi evine götürdü. Terbiye ve himayesini bizzat kendisi üstlendi. Hz. Ali Peygambere ilk iman edenlerdendir. Hatice validemizden sonra Müslüman olan ikinci kişidir.

Hz. Ali, Peygamberimizin (s.a.v) kızı Hz. Fatime (as) ile evlenmişti. Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın, Hasan, Hüseyin, Muhsin, Ümmü Gülsüm ve Zeyneb adında beş çocuğu oldu.