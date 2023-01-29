Paris’te İran belgesel filmleri şöleni başlıyor

Fransa’da İran Belgesel Filmleri Festivali’ne geri sayım başladı.

Yönetmenliğini Ruhullah Ekberi’nin yaptığı “Yörük Kızı” belgeseli bu etkinlikte gösterilecek.

Bu belgesel İran şampiyonu kadın kick boksçu Susan Reşidi'nin hayatını anlatıyor. Göçebe hayat sürdüren Susan Reşidi tüm sorunlar ve engellere rağmen, birkaç kez ülkede kick boks şampiyonu olmayı başarmıştır.

3-5 Şubat tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilecek olan "İran Belgesel Filmleri Festivali", İran yapımı belgesel filmlerini Fransız sinemaseverlere tanıtmak amacıyla düzenleniyor.