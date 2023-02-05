Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti

79 yaşındaki Pervez Müşerref'in bir süredir Dubai'deki bir hastanede tedavi gördüğü ve burada yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Emekli general olan Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı.

Müşerref hakkında açılan davalar yüzünden 2016'dan beri Dubai'de yaşıyordu.

Perviz Moşref kimdir?

Pervez Müşerref, 1943 yılında dünyaya geldi.Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref darbeyle göreve gelmiş; 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: NTV