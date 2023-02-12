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12 Şub 2023 09:13

Kahramanmaraş depremi; Can kaybı 24 bini geçti

Kahramanmaraş depremi; Can kaybı 24 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. 'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde hayatını kaybedenlerin 24 bin 617'ye yükseldiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

News Code 1907600

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