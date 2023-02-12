İran ve ABD arasında doğrudan temas yok

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Al Minar kanalına verdiği demeçte İran'ın bilimsel ve nükleer gelişmelerine değinerek, "Süper güçler, İran milletine karşı koymak için bu gelişmeleri bir tür tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Onlar bu başarıların barışçıl olmadığını göstermek istiyor. Ancak bu iddialar yüzde yüz gerçek dışıdır ve İran'ın nükleer faaliyetleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın antlaşma ve anlaşmaları çerçevesindedir." dedi.

Bakıri Keni, "Son bir yılda nükleer müzakere sürecinde bir yavaşlamaya tanık olduk ama bu müzakereler devam ediyor. Şu anda müzakereler iki taraf arasında mesaj alışverişi düzeyinde devam ediyor ve iki taraf da yaklaşımlarını açıklıyor." ifadesini kullandı.

İran ile ABD arasında doğrudan bir temas olmadığını belirten Bakıri Keni, bu mesaj alışverişinin Avrupalı ve bazen de Avrupalı olmayan aracılar aracılığıyla yapıldığını ifade etti.