İran nükleer anlaşma konusunda tüm yükümlüklerini yerine getirdi

Press Tv kanalına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni,"Siyonist rejimin Lübnan ve Filistin'de genilgiye uğraması İran İslam Devrimi'nin Ortadoğu ve uluslararası arenadaki yükselişini tüm Batı dünyasına göstermiş oldu" dedi.

Başmüzakereci Bakıri Keni sözlerinin devamında "Nükleer anlaşma deneyimleri İran'a düşmana güvenmemeyi öğretti. Nükleer anlaşma meselesinde İran tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Aynı şeyi karşı taraftan beklemektedir. Elbette İran, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin karşısında pasif davranmamaktadır" ifadesini kullandı.