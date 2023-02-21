İran ve Rusya, tek taraflılığa karşı diğer bağımsız ülkelerle işbirliğini sürdürmeli

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştü.

Görüşmede Ukrayna, Kafkasya, Orta Asya, Afganistan, Suriye'deki gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Keni, İran ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası konulardaki işbirliğini önemli olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılmasını bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve çok taraflılık yönetimi için gerekli olarak değerlendirdi.

Bakıri Keni, ulusal çıkarları güvence altına almak ve ayrımcı ve tek taraflı yaklaşıma karşı koymak için İran ve Rusya'nın diğer bağımsız ülkelerle işbirliğini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, dünyada çok taraflılığın önemine değinerek, bağımsız ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Batılı ülkelerin özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi konuları kötüye kullanmalarını eleştiren Aleksandr Gruşko, ülkeler arasındaki ilişkilerde hukuk üstünlüğünün gerektiğini vurguladı.