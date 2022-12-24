İranlı yetkiliden Batı’nın insan hakları iddiasına eleştiri

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Dakka temasları kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Bu görüşmde Bakıri, Batı’nın insan hakları iddiasını eleştirerek, “Aslında insan haklarını koruma ve terörle mücadele Batı güçlerinin dış politikasında yer almıyor. Bu ülkeler kendi emelleri için insan hakları ve terörizm konusunu kötüye kullanıyor. Onlar kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman, insan haklarını ihlal etmekle kalmıyor, insanları da yok ediyorlar.” dedi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı da görüşmede, ülkesinin İran ile her alanda ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.