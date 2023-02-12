  1. Türkiye
12 Şub 2023 19:42

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

AA

News Code 1907617

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