Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Erdoğan, Garibaşvili'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Erdoğan, Garibaşvili'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
yorumunuz