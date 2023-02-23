  1. Türkiye
23 Şub 2023 16:23

Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti

Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Erdoğan, Garibaşvili'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

News Code 1907834

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