  1. Spor
14 Şub 2023 09:22

‘Asrın depremi’nde hayatını kaybeden 3 sporcunun cenazesi İran’a getirildi

‘Asrın depremi’nde hayatını kaybeden 3 sporcunun cenazesi İran’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya’da Kırçuval Otel’in enkazında yaşamını yitiren İran vatandaşı 3 kişinin cenazesi ülkeye getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya’da Kırçuval Otel’in enkazında yaşamını yitiren 3 ampute futbolcunun cenazesi İran’a getirildi.

“Asrın felaketi" olarak da nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlerin bugün Huzistan eyaletindeki Ahvaz kentinde defnedileceği bildirildi.

İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 9 Şubat’ta yaptığı açıklamada milli ampute futbolcular Muhammadrıza Mirahmedi, Mehdi Saidavi ve Hamed Matrudi’nin Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Malatya'da çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kalmıştı.

News Code 1907640

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